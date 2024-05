Lidl Eesti lükkab uue hoo sisse Saaremaa eakaid toetavale liikumisele

"Üksildus on 21. sajandi inimese üks suuri probleeme, kuid seda märgatakse üsna harva, sest üksildase inimese teebki üksildaseks see, et tema kõrval ei ole enam kedagi, kes teda märkaks või temaga koos aega veedaks. Tavaliselt mure aastatega vaid süveneb, sest väljakujunenud suhtevõrgustik kahaneb," rõhutas MTÜ Vabatahtlikud Seltsilised programmijuht Krista Pegolainen-Saar.