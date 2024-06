Sel reedel muutub parvlaev Piret raadiostuudioks

See tähendab, et kõik raadio Sky Plus reedese, 7. juuni eetripäeva saated lähevad otse-eetrisse parvlaeva Piret pardalt ning kohal on armastatud saatejuhid Alari Kivisaar, Maris Järva, Siim Taba, Eleryn Tiit ja Andi Raig. Tegu on R-Kioski ja TS Laevade ühise koostööprojektiga.