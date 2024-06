ANDRES SEPP Kuidas uus sõber mulle ikkagi kiisut ja tissi ei näidanud

See on n-ö jäämäe veepealne osa, mida ohvrid politseile tunnistavad. Suurem osa kelmustest ei jõua seevastu kunagi uurimiseni, ohvrid vaid nutavad ning kiruvad oma kergeuslikkust ja lollust. Lõppu ei paista sellistel juhtumitel tulevat, ehkki veebikelmide järjest uutest ohvritest kirjutatakse pea iga päev ja võiks ju mõelda, et teiste vigadest õpitakse.

Suure osa oma ohvritest õngitsevad kurjategijad sotsiaalmeedia kaudu, mis on väga loogiline, kuna enamik inimesi on Facebookis… ja suhtlevad seal täitsa vabalt. Varem oli tüüpiline "sõbraotsija" ilusa tüdruku või hea välimusega vanahärra pildiga varustatud kelm. Avatari foto oli tavaliselt üsna suvaline neti pildipangast kopeeritud modelli oma, nüüd aga kasutatakse ka tehisintellekti abil genereeritud pilte. Nimeks Pilar Jimenez või midagi sarnast. Võltskontode kutsed lendasid kohe prügikasti.

Eelmisel nädalal kutsus mind sõbraks üks tuttava nimega naine, fotol noor, kuigi tean, et päriselus on saarlanna ammu pensioniealine. Lasin trollil mõne päeva ootel tiksuda, käisin vaid aeg-ajalt vaatamas, mitu tuttavat on juba õnge läinud. Ja üllatas, et neid lisandus järjest, ehkki tegemist on läbinähtavalt võltsprofiiliga, mille fotod on viiskümmend aastat nooremast inimesest. Ilmselgelt ei ole sõbrakutsele vastanud inimesed isegi profiili vaatamas käinud.