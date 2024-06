Vulkaan Etna nõlvadelt saabub Helgi kahe medaliga

Samas oli Helgi rõõmus, sest suutis joosta kiiremini kui teoreetiliste arvutuste põhjal oletatud tulemus. Treeningud on liikunud õiges suunas ja hea on teada, et teoreetilistele arvutustele võib ka tugineda ja võistlustulemusi prognoosida. Helgi andis sel päeval oma parima ja ei olnud võimalik kuskilt juurde pigistada et kiiremini joosta.

1500 m võistlust jooksis Helgi koos ühe konkurendiga, kes oli N70 vanuseklassis ja Helgi on N75 vanuseklassis. Küsimus ei olnud selles, et kas Helgi võidab oma konkurenti vaid selles, et kui pikalt. Helgi võitis teda 30 sekundiga. Peale 1500 m jooksu tuli autasustamine ja Helgi säras poodiumi kõrgeimal astmel. Teise koha saavutas N70 vanusegrupi võistleja ja see oli väga imelik, sest need on spetsiaalsed seeniorsportlaste võistlused ja võistlejad võistlevad oma vanusegruppides või vähemalt nii sai arvatud. Kuigi N70 jooksja lõpetas jooksu teisena, oleks ta pidanud oma vanuseklassis saama esikoha. Helgi läks uurima, et miks ei saanud teine jooksja oma vanuseklassis esikohta, aga võistluste korraldustoimkond suhtles vaid itaalia keeles ja nendelt ei olnud võimalik midagi teada saada.