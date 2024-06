UHKE! Saaremaal on nüüd kaks "Rohelise lipu" kooli

"Kuigi Aste põhikool on meie võrgustikus üpris värske liige, on nad palju jõudnud. Nende osalus keskkonnaagentuuri korraldatud videokonkursil "Ringmajanduse meistriklass 2023" tõi neile videomeistri auhinna. Video "Kaarli koolikott" on väärt vaatamine kõigile õpilastele," toodi teisipäeval toimunud tunnustusüritusel Aste põhikooli kohta esile.