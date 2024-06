KRISTIINA MARIPUU Hea kuressaarlane, anna endast märku!

Saaremaa vallavalitsus osaleb partnerina Interreg Europe projektis "Governing Community Resilience"“ (GOCORE), mille keskmes on kogukondade ja piirkondade elujõulisus ning kaasatus. Saaremaal on luubi alla võetud Kuressaare kogukonnad ning kõik, kes elavad Kuressaares või tunnevad end linnaga muul moel seotuna, on 1. juulini (k.a) oodatud vastama lühikesele ja lihtsale veebiküsimustikule, mis on leitav aadressil https://tinyurl.com/linnakogukonnad.

Suur palve on küsimustikule vastamise üleskutset jagada ja ainuüksi selle kaudu oma aktiivsust üles näidata. Kokkuvõtte vastustest teeme 31. juulil Kuressaare raekojas toimuval ümarlaual, ühtlasi sõnastatakse seal ettepanekud Saaremaa vallavalitsusele.

Kogukondasid on mitut liiki

Veel sajand tagasi arvati, et kogukond on kaduv nähtus, sest järjest rohkem inimesi kolis maalt linna. Tõsi, kogukonnad on ajas teisenenud, kuid vajadus oma kogukonna järele on endiselt olemas – ühtviisi nii maal kui ka linnas.

Traditsiooniliselt on kogukondade all silmas peetud geograafilisi kogukondasid, kus inimesi liidab ühine elukoht. Nii meenuvadki kogukondadest rääkides paljudele esmajoones külakogukonnad, mis on küllaltki selgepiirilised. Linnas ollakse lisaks naabruskondadele sageli seotud hoopiski ühiste huvialade, ankurorganisatsioonide või erinevate algatuste kaudu.