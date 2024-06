Trots – maksulaekumise suurim vaenlane

Vähem kui kümme aastat on sellest, mil maksu- ja tolliametit juhtis Marek Helm ja otsustajad hakkasid aru saama, et sunnist ja kontrollist palju efektiivsem on suurendada inimeste soovi maksta oma riigile makse. Selle arusaama aluseks olid teadusuuringud, mis näitasid, et maksumoraali mõjutavad nii üksikisiku arusaam maksu õiglusest, usaldus riigi vastu kui ka teiste maksumaksjate käitumine. Seda kõike Helmi ajal teati ja püüti sellele tuginedes ka kodanike maksumoraali mõjutada.