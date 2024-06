PROUA OBUSTKOPPEL Uka-uka, mina prii

Selle kalendri mõte oli korraldada suvist logistikat, et kõigil oleks ülevaade olemas, millal meie pätipolk (nii nimetas meie ihuvilju ja nende sõpru kadund Väudur (pr Obustkoppeli varalahkunud abikaasa – toim) nendel kaugetel aegadel, kui see nimetus veel üsna tabav oli, sest teatavas vanuses kipuvad vanemlikud manitsused lihtsalt iseäranis visalt kasvava põlvkonnaga nakkuma ja mõni on justkui tefloniga kaetud veel täiskasvanud peast) suve jooksul ühe või teise vanaema juures on ning millal keegi kuhugi laagrisse läheb ja nii edasi. Idee järgi võis teha ka omapoolseid korrektuure, et vähemalt vormiliselt oleks justkui mummi tahtega ka arvestatud, mõistate. Väga kena neist muidugi.