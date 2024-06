JENNIFER MOOK Sportlik vanem – sportlik laps. Kas alati?

"Kui lapsevanemad on algklassides oma lapsi suunanud ja juhatanud õigele teele, siis gümnaasiumis on laps juba piisavalt iseseisev, et teab kehalise aktiivsuse tähtsust ja selle vajalikkust," kirjutab Saaremaa gümnaasiumi 11. klassi lõpetav Jennifer Mook.