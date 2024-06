Õigeks ajaks avalduse esitanud lasteaiakoha soovijatele, kes soovivad oma lapse sõime panna hiljemalt 31. jaanuarist 2025, kohti on ja saadetud on ka kohapakkumised.

"Hetkel ootame, et kohapakkumise saanud vanemad oma soovi kinnitaks, seejärel tekib ülevaade, kui paljud avalduse esitanutest praegu kohta tegelikult vajavad," ütles valla haridus- ja noorsootööosakonna juhataja Kaire Kiil. Halvemas seisus on vanemad, kelle vanemapuhkus lõpeb pärast seda kuupäeva. Nemad saavad pakkumise siis, kui kohti üle jääb. Kiil märkis, et vanematega, kes on avalduse esitanud sooviga panna laps sõimerühma alates veebruarist 2025 ja hiljem, võetakse ühendust, kui on saadud reaalne ülevaade kohtade tegelikust täituvusest.