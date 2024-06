GALERII Hariduse kooli algklasside lõpetajad said tunnistused

Aktusel said kõik neljanda klassi lõpetajad direktor Viljar Arolt sooja käepigistuse ja lõputunnistuse. Kogu aktus oli üles ehitatud sarnaselt tavapärase põhikooli või gümnaasiumi omaga. "Aasta oli siis 1996, kui mõtlesime, et algkoolidel on ju ka oma lõpuaktused, meil on algklasside osa põhikooli sees, teeme ka," rääkis Hariduse kooli direktor idee sünnist.

Lisaks sellele, et neljanda klassi lõpp on lastele oluline, tähtsustatakse kena traditsiooniga ka algklassiõpetajaid, kes on ära teinud suure töö. "Algklassiõpetaja on rajanud laste teadmistele vundamendi, andes enamiku tunde ise, nüüd on aeg lahku minna," ütles Aro.