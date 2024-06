Üleskutse Lugeja, suhtleme internetis!

Raadio Kadi OÜ poolt läheb veel täna, 2024. aastal, kus looduse hoidmisele üha enam tähelepanu pööratakse, välja sadu paberkandjal teateid. Suur hulk teateid lehetellimuse pikendamise kohta vormistatakse arvutis, prinditakse, pannakse ümbrikusse, kirjutatakse aadressid, kleebitakse margid ja postitatakse. Kõik see raiskab hulga nii aja- kui ka loodusressurssi.

Selleks, et ajalehe Saarte Hääl teated ja pakkumised jõuaksid tulevikus teieni kiiresti ja paberivabalt, palume neil, kellel e-maili aadress on, teatada see aadressile saartehaal@saartehaal.ee