Juhtkiri Kuidas töö, nõnda palk

Tulemus on aga pingutust ja isegi eneseületust väärt. Eks medalist endast ole kasu ka – see annab ju lisapunkte, kui omanik soovib kõrgkooli astuda.

Saaremaa gümnaasiumilõpetajate tänavune medalisaak – 17 kulda ja 23 hõbedat – on kahtlemata muljetavaldav. See näitab, kui palju on neid noori, kes ei pidanud paljuks suurepäraste õpitulemuste nimel sihikindlat tööd teha. On neid, kes võtsid medalisaamise sihiks juba varakult, ja leidub ka neid, kes püüdsid oma koolitööd lihtsalt võimalikult hästi teha.