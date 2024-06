FC Kuressaare U21 meeskond sai koduväljakul võidu

Kuressaare linnastaadionil peetud mängus lõi ainsa värava 47. minutil Maarek Suursaar. “Võit Tartu Kalevi üle. Hea vastane, kelle vastu alati meil raske mängida ja tänu sellele on need kolm punkti veel eriti magusad. Võituslik mäng, kus meie tõmbasime pikema kõrre. Võistkond tegi kaitses väga hea mängu,” ütles Maarek Suursaar, lisades, et sellisel hästi hooldatud muruväljakul on mõnus jalgpalli mängida.