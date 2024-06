Anni talu noorperenaine Marili Varik annab teada, et on varemgi oma talus külarahvast võõrustanud. Aastaid tegutses Marili ka külavanemana. Marili sõnul on Jauni väike, looduskaunis küla. Elanikud saavad omavahel üldiselt hästi läbi. Mihail Kauber, ehk Mihkel, nagu külarahvas kutsub, ütleb, et üks mees külas siiski on, kes teistega ei arvesta. "Tee, mis oli valla tee, on ta kinni pannud. Ma ei pääse enam oma maadele," kurdab aastaid tagasi Mustjalast Jaunile kolinud Mihkel.