Uus laadija on võimsusega 160 kW, mis tähendab, et 100 km läbisõidu laadimiseks kulub laadijal kõigest alla 10 minuti.

Enefit Volti äriarendusjuht Kert Pääbo selgitas, et uute laadijate asukohavalikul lähtutakse soovist olla elektriauto kasutajatele võimalikult lähedal. „Muhumaa, mis on eriti suvekuudel populaarne sihtkoht, on ideaalne paik uue ülikiirlaadija paigaldamiseks, pakkudes elektriauto omanikele mugavat laadimisvõimalust ka puhkusel olles,“ sõnas ta.