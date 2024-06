Saaremaal tunnistati peresõbralikuks neli söögikohta

Saaremaalt said tunnustuse 4 toidukohta: Meierei Kohvik, Restoran SÄRG, Chameleon Kohvik Lounge ja GOSPA restoran.

“Leian, et peresõbralikkuse väärtustamine võiks olla iga toidukoha teadlik valik ja siht. Kui lastel on huvitav ning neil on võimalus mängida, saavad ka vanemad korraks hinge tõmmata ning külastusest kujunebki mõnus kogemus,“ ütles esmakordselt kuldmärgise ehk perede lemmiku tiitliga pärjatud Tikupoisi restorani omanik Urmas Johanson.