Kõne Iffile Kingiks nimeline täht – see võttis jalust nõrgaks

Mu sünnipäevakontserdid olid kõik toredad. Kurb, et Kuressaare kontserdi ajal oli ilm nii külm, et rahval ei olnud kõige mugavam. Järgmised päevad olid ju soojad. Mul endal ei olnud aga sugugi külm – lava peal olles oled ju nagunii erutatud, pealegi meile see tuul otseselt peale ei puhunud. Lava küljed hoidsid suure tuule kinni. Seega polnud meil häda midagi.

See, et Supernova poisid mulle Kuressaare kontserdil nimelise tähe kinkisid, oli täiesti uskumatu! Et nad üldse sellise asja peale tulid! Püha müristus, see võttis mind küll nõrgaks! See on midagi täiesti pöörast.