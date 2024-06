Rühmajuhataja Tiia Jõgi lisas: „Kregor on hästi sõbralik ja abivalmis. Aitab klassikaaslasi õppetöödes ja on niisama hea sõber. Temale võib kindel olla ning hätta temaga ei jää. See ettevõte, kus Kregor tööle hakkab, on kindlasti saanud endale väga hea kolleegi igas mõttes.“