FOTOGALERII Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse lõpetajad, vaid teie ise saate enda unistusi täita!

STHK Suur-Põllu õppehoones said lõputunnistused Johanna Teppan ja Kädi Läets.

STHK Kallemäe õppehoones said põhikooli lõputunnistused: Maria Lember, Sten Iprus, Kermo Aasma, Haiko Punder ja Sten Palgi. Klassijuhatajad Signe Stern ja Maie Laipaik.

STHK direktor Gabriela Rooso sõnas oma lõpukõnes: “Nüüd on teie ees uus uks ja teie ülesanne on otsustada, millist teed pidi edasi minna. Püüdke aru saada, kes te tahate siin elus olla, kuhu jõuda ja mida teha. Edasine teekond saab kindlasti olema täis õppetunde, rõõme ja ka raskusi. Vaatamata kõikidele takistustele, mis teie teele tulevad ärge kunagi andke alla ning liikuge julgelt enda unistuste täitmise poole! Just nimelt täitmise mitte täitumise. Vaid teie ise saate enda unistusi täita. Keegi teine ei saa seda teie eest teha.