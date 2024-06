Saaremaa noored purjetajad suunduvad Itaaliasse EMile

Täna alustavad kaks andekat Saaremaa Sailing Academy ja Spordikooli noort purjetajat, Robert Matt ja Tobias Kalle, teekonda Itaaliasse, et osaleda Optimisti Euroopa Meistrivõistlustel. Need noored sportlased on Saaremaa purjetamisringkondades tuntud oma pühendumuse ja saavutuste poolest ning neil on ees ootamas põnev väljakutse.