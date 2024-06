KUNI 35 SOOJAKRAADI Kuumalaine kulminatsioon saabub reedel

Keskkonnaagentuuri sünoptik Kairo Kiitsak vahendab, et lühiajalise kuumalaine kulminatsioon on nihutatud ühe päeva võrra ettepoole, jäädes reede peale. Uuemad mudelarvutused näitavad, et õhutemperatuur kerkib 30-34 kraadini, võimalik, et isegi 35 kraadini.