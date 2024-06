VIDEO JA GALERII Loomade varjupaigas ootavad omale peremeest kuue- ja seitsmevarbalised kassipojad

Osal kassipoegadest on kuus või seitse varvast. Saaremaa varjupaiga juhataja Ülle Aaslav-Kaasiku sõnul vaatas veterinaar need üle ja selgus, et tegu on täiesti toimivate varvastega, mis tähendab, et nendest kassidest saavad eriti osavad ronijad.