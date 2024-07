MEELIS KUBITS "Uus valitsus peab maha astuma rongidiplomaatia ja röökimise relssidelt."

Kaja Kallasest saab Euroopa Liidu kõrge ametnik ja Reformierakond valib uue peaministri. Mis eriti rõõmustab – peaministripartei mõistab sarnaselt avaliku arvamusega, et venitada ei kannata, ja ilmselt astub uus koalitsioonivalitsus ametisse juba hiljemalt augusti keskpaigaks, kui täitub aasta hetkest, mil senine peaminister enam sisulist tööd teha ei saanud.

Vähemalt eelmisest suvest, rahandusministri poolt alustatud absoluutselt mõttetust tülist presidendi kantseleiga, on kogu poliitilise eliidi omavahelised suhted väga halvad, sest üks spinn viis teiseni ja kokkuvõttes on riigivalitsemine mitte lihtsalt stagnatsioonis, vaid halvatud. Nii juhtub, kui võidad valimised dopingu abil, milleks ma endiselt pean õnneks tänaseks juba elust lahkuma sunnitud vene killeri tassimist Eesti sisepoliitikasse. Viimase vaim viis omakorda vähemalt osaliselt suure opositsioonipartei pereheitmiseni, sest need õhku visatud ja valimisi selgelt mõjutanud spekulatsioonid jäidki vastuseta, kohtuliku ja muu adekvaatse reaktsioonita.