Üleskutse Toeta erivajadustega laste suvepäevi!

See on viiepäevane ööbimisega üritus, kus lapsed saabuvad esmaspäeval kaasas hea tuju ning reedel lähevad tagasi koju veel paremas meeleolus ja suurema teadmistepagasiga.

Suvepäevade peamine sihtrühm on Saaremaa Toetava Hariduse Keskuses õppivad erivajadusega lapsed ja noored.

Meie eesmärk on luua turvaline, pingevaba ning positiivne keskkond laste loovuse arendamiseks, elutervete väärtushinnangute kujundamiseks ja kinnistumiseks.

Meie jaoks on oluline kaasata lapsed laagri korraldusse. Koostöös valmivad laagri reeglid, koostame päevakava ning kuulame ettepanekuid tegevusteks, külalisteks.

Miks me korraldame suvepäevi? Ikka sellepärast, et lapsed ootavad suvepäevi väga. Samuti on lapsevanemad oma tagasisides maininud, kuidas suvepäevadel omandatud kogemused ja oskused toetavad laste toimetulekut sotsiaalses keskkonnas ning avardavad silmaringi.