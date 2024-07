JUHTKIRI Kõik ei ihalda elu mandril. Kui ise oled hakkaja ja tegus, küll siis ka töö leiad.

Ja harilikult jäävadki sinna, külastades kodusaart vaid mõnel korral aastas. Sest elu on ju sisse seatud mujal – seal on pere loodud, seal on töökoht ja sõbrad.

Õnneks leidub siiski neid, kes (tagasi) tulevad. Kes on jõudnud arusaamisele, et siinpool merd on siiski parem. Mis sellest, et mandril – eeskätt suuremates linnades – on ehk palgad priskemad ja võimalusi justkui rohkem. Samas – osale meist on tähtsam siiski see, et keskkond, kus elada, töötada ja pere luua, oleks võimalikult turvaline, sõbralik ja kodune. Kui ise oled hakkaja ja tegus, küll siis ka töö leiad. Olgu siis palgalisena või iseenda tööandjana.