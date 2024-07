Kummardame hukkunute ees, aga me ei pea neid enam reklaamima!

Üks teine Teises maailmasõjas hukkunute ühishaud, koos Leinava ema monumendiga asub minu kodu lähedal Linnuse külas. See skulptuur on väga ilus ja sümpaatne. Mälestusmärgil pole mingeid nõukogude loosungeid ega propaganda hõngu küljes. On ainult aastaarvud. Sealse sõjahaua kohta ma siiski ei arva, et hukkunute säilmed tuleks sealt üles kaevata ja ümber matta. Kui seal oleks selgelt kirjas, et siin puhkavad Nõukogude punaväelased, mõjuks see koht kuidagi pealetükkivamalt ja rusuvamalt. Aga erinevalt Tehumardi ühishauast ei riiva see kellegi silma.

Kuressaare kindluse Väike-Linnapele on ümber maetud Saksa okupatsiooni ajal mõrvatud inimesed. Kas nemadki ümber matta – ju tulevad jälle kokku mingid komisjonid ja hakkavad ka selle üle vaidlema. Mina olen nii harjunud, et see koht just selline on. Mind see, et seal ühishaud asub, üldse ei häiri. Pealegi on sealne monument kunstiteos. Mäletan, et kui see 1965. aastal avati, käisime seal poistekooriga laulmas. Kui see monument otsustataks siiski maha võtta, siis minu arvates tuleks see kusagil säilitada – nii nagu Tallinna Maarjamäele on kommunistlikud kujud kokku toodud. Ja kui sinna maetute säilmed ümber matta, tuleb seda teha väärikalt.