AJA LUGU Saare Kütus 35: ettevõte kiikab uute ärisuundade poole

24 asutajaliikme ja 16 töötajaga Saare Kütust kutsuti juhtima sama aasta jaanipäeva paiku Tallinna tehnikaülikooli autoinsenerina lõpetanud Margus Hiet. “Oli perestroikaaeg. Moskva plaanikomiteest tuli käsk, et Eesti peab uutmisega kaasa minema ja võtma kasutusele uued ettevõtlusvormid. Tallinna suured ülemused leidsid, et Saaremaa Naftabaas ei olnud just kõige parema kuulsusega – üks mahuti ja kontor olid põlenud ja katlamaja õhku lennanud. Arvati, et võtku saarlased ettevõte rendile ja kui õhku lendavad, siis maksavad laojäägid ise kinni,” meenutab kooli järel Saaremaa autobaasi suunatud mees.