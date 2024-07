PALJU ÕNNE! Kuressaare kauaaegne usujuht Herman Mäemets 90

Koguduse töös osaleb siiani

Tema esimene abikaasa Milli on siit ilmast juba ammu lahkunud, teine abikaasa on Marge. Poeg Margus juhib nüüd Kuressaare kogudust, tütar Maris on perearst. Lapselapsi on Hermanil kolm ja lapselapselapsi neli.