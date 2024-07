JUHTKIRI Liikuvad liivad

Selleks aga, et suuremaid suuremaid laevu ehitada, kavatseb ettevõte süvendada sadama akvatooriumit ja faarvaatrit. Mida see keskkonnale tähendaks ja mida süvendamisel välja tõstetud tuhandete kuupmeetrite liivaga teha, selgitab keskkonnamõju hindamine. Vahest oleks tõesti mõttekas viia see randadesse, kust meri liiva ära kandnud on.

Omal ajal, kui Nasva sadamat ehitati, arvas rahvas, et sadam rajati valesse kohta ning just sadam on süüdi selles, et liiv Mändjala ja Järve rannast kaob. Kas see arvamus paika pidas, selles osas polnud tollal ühte meelt ilmselt isegi teadlased. Geoloogiadoktor Kaarel Orviku kinnitas oma uurimuses, et liiva kadumisel randadest pole süüdi mitte sadam, vaid tormid.

Kas sadam asub vale koha peal või mitte, selle üle võib ilmselt arutama jäädagi. Fakt on aga see, et Nasva sadam on ja jääb. Milline saab olema selle tulevik – eks me lähiajal näe.