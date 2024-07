Patsiendi elulõpu tahteavaldus muudab kriisihetked kergemaks

Kolmas vaatenurk – tervishoiutöötajate oma. Muidugi on oluline seista ka nende vaimse tervise eest. Kogemus näitab, et rasked vestlused ja ka otsused, mida tervishoiutöötajad peavad kriitilistel hetkedel tegema, mõjutavad tihti seda, kui kiirelt tekib tervishoiutöötajal läbipõlemine ja ka kaastundeväsimus. Näiteks on erakorralise meditsiini osakonnas raskes seisus patsient, kelle elu ripub autoõnnetuse tõttu niidi otsas, aga samas on teada, et tema täiesti terveks ravimine ei ole enam võimalik (näiteks jääb patsient rindkerest alates halvatuks). Niisugusel juhul peavad arstid ja õed patsiendi lähedastega vestlema mitte ainult sellest, mis juhtus ning mis seisus patsient on, vaid selgitama ka välja, millised on patsiendi soovid ning milline on tema tuleviku osas isegi kõige mustem stsenaarium. Samal ajal on lähedased muidugi šokis, nutavad, võivad ka karjuda, süüdistada või hoopis endasse tõmbuda. Sel hetkel pole meedikutel aega oodata lähedaste täielikku rahunemist, sest iga sekund loeb.