Juhtkiri Mida turistid tahavad?

Praeguseks on külaliste eelistused mõnevõrra muutunud. Kadakast tooted ja õlu on hinnas endiselt, ent hästi lähevad kaubaks käsitööseebid, kohalikust toorainest valmistatud suupärane kraam: joogid, maiustused, marjakrõpsud... Samas on populaarsed ka külmikumagnetid, postkaardid ning ajaloost inspireeritud mänguasjad.