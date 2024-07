FC Kuressaare duubel sai Phoenixist kindlalt jagu

Peatreener Sander Viira ütles, et oli üles-alla mäng ning nad ei osanud arvata, et vastane oskab mängu nii hästi alustada. "Mängu algus oli võrdne. Õnneks vastasime meile löödud väravale hästi ja füüsiliselt jaksasime meie seekord rohkem, mis tõi edu meile," lausus Viira.