MARKUS VILLIG UKRAINAS NÄHTUST "Kui on vaja, lähen veel!"

"Olime just peale 25 tundi kestnud autosõitu Kiievisse jõudnud ja mõni tund kohapeal olnud, kui õhusireenid kisendama hakkasid," rääkis Bolti asutaja ja tegevjuht Markus Villig "Ringvaatele". Esialgu ütlesid kohalikud, et ei tasu ehmuda, kuna sireenid on Kiievis üsna tavalised. "Siis vaatasid nad oma äppi, mis näitab raketirünnakuid ja selgus, et mõistlik on varjuda," lisas Villig.