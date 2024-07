VASTULAUSE Heiki Hanso: Andres Tiigi süüdistused on alusetud

Nimelt on reeglites kirjas, et konfliktsed ja alusetult süüdistavad postitused kustutatakse. Samuti on reeglites kirjas, et niisama selles grupis ei lahmita ega levitata külajutte. Siunavad, halavad ja intriige üles kiskuvad postitused grupi reeglitega seega lihtsalt ei haaku. Selle grupi liikmete arv on aastatega kasvanud 15 000 inimeseni ja minu kui ainsa administraatori jaoks on tähtis grupi nii-öelda hügieeni eest hoolitseda.