Saarema turismisuvi on täies hiilguses!

Osa oli päris rahul, osa veidi vähem rahul, mõnel hotellil on täituvus olnud pisut heitlik. Kõlama jäi see, et aasta algus oli väga keeruline, aga maikuu ilus ilm üllatas meeldivalt ja juuni on samuti mitmetel hotellidel täituvuse numbrites päris hea olnud.

Kõikide hotellide esindajad kinnitasid, et soomlased on Saaremaa külastajate seas tagasi, mitmest hotellist tuli infot sakslaste arvu olulise kasvu kohta. Samuti öeldi, et välisturistide gruppe liigub taas rohkem ja need on suuremad kui eelmisel aastal. Paremini läheb madalama hinnaklassiga hotellidel, sest külastaja rahakott on jäänud õhemaks ja otsitakse soodsamaid võimalusi.