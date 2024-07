Ma ei tea, kuidas teistel, aga minul poeb igal aastal suve alguses sisse väike hirm, et suvi saab kohe läbi. Põhjamaa suved on ju nii lühikesed ja kui sulle midagi nii napilt antakse, siis seda väärtuslikum see tundub.

See on tegelikult üksjagu kummaline, kuidas ajataju vanuse lisandudes muutub. Mäletan ju hästi seda õndsat vabanemise tunnet, kui lapsena sai viimasel koolipäeval kodu poole lipatud ja koolikott nurka visatud. Kolm kuud suvevaheaega tundus nii lõputult pikk. Lugesin hiljuti kusagilt, et kui inimene saab päeva jooksul rohkem muljeid, kogeb rohkem uut, siis tundub päev pikem. Lapse jaoks on uut ja huvitavat alati rohkem, seepärast tajub ta ka aega pikemana.