"Praegu on poliitiline ja majanduslik olukord nii ebakindel ja aina hullemaks läheb – mina küll ei taha, et minu laps sellises maailmas kasvaks," ütleb 24aastane kõrgharidusega Karola (nimi muudetud – toim). "Pealegi on maakera juba niigi ülerahvastatud."

Samuti ülikooliharidusega 31aastane Liis kinnitab, et ei ole kunagi tundnud soovi last saada. "Mul on hea töökoht, normaalne palk, suurepärane paarisuhe ja põnevad hobid – kõik, mida õnneks vaja," räägib Liis. "Mul on vabadus teha, mida ja millal tahan. Lastega mul sellist võimalust kindlasti ei oleks."