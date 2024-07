SUUR MAA, SUURED ASJAD Maailma nügivad kärsitud Kohviveskid

Nagu sessinases filmiski välja tuleb, on saarlased üldjuhul rahulikuma ja arutlevama meelelaadiga, sest meri teadupärast “mõurapulla ei salli”. Kohviveski on läbi ja lõhki kunstiline karikatuur, aga maailm näib üsna sageli unustavat tõe, et tark ei torma. Järelduste ega ammugi otsustega.