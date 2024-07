Ott Tänak tõusis viimase katsega Läti MM-rallil poodiumile

"Tegin katsel pirueti, väga rasked tingimused olid. Aga Martinši osas: imeline töö temalt! Jah, need on tema koduteed, mida ta ka teab, aga keegi ei saa võtta temalt ära ta sõiduoskust. Seda sõltumata tulemusest. Jah, poodium olnuks mõistagi ägedam, aga see ainult on motivatsiooniks tema jaoks. Ta tõesti surus meid kõvasti ja kõik Lätis peaksid tema üle uhkust tundma," ütles Tänak punktikatse lõpus.