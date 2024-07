LUGEJA KÜSIB Kui suur peab olema Ukrainast pärit töötaja palk?

Ukraina kodanikul või Ukrainas rahvusvahelise kaitse saanud isikul ja nende pereliikmetel, kes elasid Ukrainas enne 24. veebruari 2022 ja lahkusid sealt 24. veebruaril 2022 või hiljem, ning kellel ei ole kehtivat Eesti viisat ega ajutise kaitse elamisluba, on seadusest tulenev õigus Eestis viibida ja töötada, isegi kui muud alused on lõppenud. Samuti kehtib see õigus Ukraina kodanikele, kes viibisid Eestis seaduslikult enne 24. veebruari 2022.