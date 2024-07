KOGUKONNA HING Tänavune Maalehe simman võib toimuda Ruhnus või Jööris

Marten Riisenberg on Ruhnu saarel tuttav igaühele. Oma ametiks ütleb ta „professionaalne külamees“. Ta teeb kõike, mida just vaja on, sest saarel elamine tähendab tema sõnul, et oskad puutööd, metallitööd, raskeid masinaid juhtida, merd sõita, süüa teha ja saad teistega läbi ka. "Ruhnu peab olema iseseisev!" ütles Riisenberg Maalehele antud intervjuus. Ta lisas, et Ruhnu saar peab igaks olukorraks nii valmis olema, et saab ise hakkama.