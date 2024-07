LAGERAIE SÕRVES "Kas tõesti peab enne looduse ära tapma, et siis selgub, et ongi looduskuritegu tehtud?”

“Kui me jõuame Eesti põhiseaduse paragrahvi 53 juurde, et "igaüks on kohustatud säästma elu- ja looduskeskkonda", siis see, et mul on eraomandus, ei anna mulle õigust, et ma hävitan loodusväärtusi,” rääkis Leo Filippov, kes näeb olukorras vastuolu põhiseadusega.