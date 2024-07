Sõrve Mõntu küla metsast leiti lõhkekeha

Päästeamet kinnitas 24. juuli pärastlõunal, et sündmuskohal on nüüdseks käidud. Selgus, et metsatööde käigus leiti Mõntu külast tühi miinipildujamiini kest. Lisaks kontrollis meeskond lähiümbrust visuaalselt ja metalliotsijaga, kuid midagi ohtliku ei leitud. Töö käigus suheldi ka metsatöötlejaga ja instrueeriti teda võimaliku lõhkematerjali leiu osas ning anti ka käitumisjuhised lõhkekeha leidmise korral.