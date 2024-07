Mölkky Liiga 2024 neljas etapp paarismängus

Alagrupiturniiri lõpuks olid alagruppide võitjad:

A - alagrupis DagöStar Hiimuaalt

B - alagrupis Kaubi pliksid Saaremaalt

C - alagrupis A&K Tallinnast

D - alagrupis Team Kaubi Saaremaalt

Play-off faasis esimene oli esimene tõsisem komistamine, kui veerandfinaalis valitsevad Euroopa meistrid hiidlased DagöStarist vandusid 2:3 alla SaareDagö`le, kus ex-Euroopa meister Boris Lehtjärv mängis koos Hiiumaa vanameister Urmas Mikk`uga.

Poolfinaalid paarid SaareDagö vs Team Kaubi, ehk üks ex - Euroopa meister vastamisi oma kahe tiimi kaaslastega aastast 2023 ja M&R vs Kaubi pliksid.

Seekord Team Kaubi SaareDagö`le vastu ei saa ja võit 3:1 Saaremaa - Hiiumaa paarile.

Ka Kaubi pliskid pidid seekord M&R-i paremust tunnistama, kaotusnumbrid plikside poolt vaadatuna 1:3.

Pronksi mäng Team Kaubi vs Kaubi pliksid. Tea kas Team Kaubi mehed alahindasid plikse või mis, aga üsna pea leiti end kaotusseisus 0:2. Siiski kolm järgmist geimi Team Kaubi mängijatele ja nii võit ning kolmas koht neile. Tõsi, noorte neidude silmist paistis välja pettumus, ju jäi siis mingid võimalused kasutamata, aga küll järgmine kord see päev ka tuleb, kui tulemus juba vastupidine on.

Finaal, Saare Dagö vs M&R - esimese tiim Saaremaa - Hiiumaa, teine Saaremaa-Tallinna paar.