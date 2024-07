JÄRELEHÜÜE Katkes elupõlise meremehe elutee

"See juhtus Läänemerel. Äkki näen, et hüljes, pea veest väljas, uurib meie laeva. Võtsin akordioni ja hakkasin mängima. Hüljes tuli aina lähemale ja lähemale ning kuulas tähelepanelikult. Ta otse nautis pillimängu," on Uno meenutanud. "Luanda kaubasadamas mängisin sakslastele. Võtsime koha sisse Saksa laeva poordis ja meie mehed tegid mulle ettepaneku, et mängiksin naabritele pilli. Arvasin, et "Lili Marleen" sobib kõige paremini. Vaevalt sain looga poole peale, kui Saksa laeva valjuhääldajad hakkasid kõvasti mürisema. Lõpetasin mängu. Valjuhääldajad lülitati välja. Ilmselt tehti idasakslastele selgeks, et lugu, mis Teise maailmasõja ajal kujunes lausa sõdurihümniks, pole nende kõrvadele."