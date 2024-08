MAIRE FORSEL "Süüdistamise lõksu kinni jäädes on üsna kindel, et lahendust ei leitagi"

Ma ei suutnud mõista, miks ta sedasi mulle kurtis, ja palusin täpsustada. Vastuseks kuulsin, et need, kel tutvusi, saavad oma tooteid müüa, aga tema, kel pole kusagil n-ö käppa sees, ei saa.

Mõistsin, et ettevõtja oli oma mõtetega ikka veel nõukaajas kinni, saamata aru, et globaalses maailmas võid sa müüa kuhu iganes, kasvõi teisele poole maakera, sest kõik võimalused selleks on võrdselt olemas.