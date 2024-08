Vaieldamatult on tänavapiknik olnud Saaremaa suvelõpu üks oodatumaid üritusi, mida eelmisel aastal peeti juba kaheksandat korda. Paar aastat tagasi lõi Terje Nepper ürituse korraldamiseks mittetulundusühingu, mille aruandest nähtub, et pikniku korralduskulud olid veidi üle 5000 euro ja tulud katsid selle ära. Nii et küsimus ei ole rahas.

Ettevõtja ise ütleb, et võtab pausi, kuna talle ei sobi vallavalitsuse suhtumine. Nädala alguses Õhtulehes ilmunud loos rääkis Nepper taas seda, mida on viimase aasta jooksul korduvalt kurtnud: turiste on vähe, vald ei toeta, reklaamitakse ainult pärimuskultuuri, mis aga kõnetab väheseid. Ja ikka jutt sel habemega teemal, kuidas linna sulgemine rahvatantsijate jaoks kohe kohvikute ja restoranide käivet negatiivselt mõjutab.

See võib ju nii olla, kuid ei pruugi ka. Sest nagu näitab Väinamere üleveo statistika, pole turiste vähemaks jäänud, vaid muutunud on nende tarbimisharjumused. Rohkem liigutakse maapiirkonnas ja looduses ning vähenenud on nõudlus kallimas hotellis majutumisele ja restoranis söömisele. Seega ei ole probleem rahvatantsus.

Sel nädalal Saarte Hääle veebis avaldatud arvamusloos "Mis õieti on lahti Kuressaare turismi ja kuvandiga?" annab Muhu kirjanik Katrin Pauts soovituse, et vaja on põhimõttelist ümberkohanemist mentaliteedis ja teeninduses. Leisi ettevõtja Maire Forsel aga imestab, et tänapäeval on veel ettevõtjaid, kes oma ebaedus valda või riiki süüdistavad.

Tõepoolest – trendid muutuvad, kogu maailm muutub ja ettevõtjal ei jää üle muud kui nende trendidega kaasas käia.