PILT SAI SELGEMAKS Paadipõgenikest on koostatud vabaõhunäitus

“Eesti mälu instituut on mitu aastat pannud kokku põgenite nimelist andmebaasi. Lõplik see nimekiri ei ole, aga olemas on palju arhiivimaterjale, palju kartoteeke, ka näiteks Saaremaa muuseumi käsikirjad. Nüüd saame varasemast täpsemalt öelda, kui palju millisest piirkonnast inimesi põgenes," selgitas Saaremaa muuseumi direktor Priit Kivi.