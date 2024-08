Lidl rühib Kuressaare elanike toidupoeks number 1

"Kuressaare kaupluse läbimüük on päris tugev, suvekuudel läheb meil hästi," ütles Lidl Eesti kommunikatsioonispetsialist Kaspar Kütt. "Oleme realistlikud, et sügis- ja talvehooaeg ei tule sama tugevad, sest saar on hooajalisusest mõjutatud. Ootame siiski, et saame kogu aasta jooksul kohalikele elanikele igapäevaste toidukaupade osas esimeseks valikuks."